Загадаємо бажання одне на всіх, – Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський вирішив звернутись до українців напередодні Різдва за Григоріанським календарем. Глава держави сказав, що цьогоріч зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах.

У суботу, 24 грудня, Святвечір напередодні Різдва за католицьким календарем. Зеленський наголосив, що чимало українців через війну змушені зустрічати це свято у чужих домівках.

Читайте також 2022 рік переламав світ сильніше, ніж Друга світова

Свято має гіркий присмак

За словами глави держави, традиційний дух Різдва цього року ми відчуваємо інакше. Війна, вибухи та постріли заганяють людей у зневіру.

Не такою смачною і теплою можу бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці… Через сирени, повітряні тривоги, а ще гірше – вибухи,

– сказав він.

Звернення президента до українців напередодні Різдва: дивіться відео