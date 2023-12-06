Зеленський візьме участь в онлайн-саміті лідерів G7

У середу, 6 грудня, Володимир Зеленський приєднається до відеосаміту з лідерами "Великої сімки". На зустрічі планують обговорити питання важливі для міжнародного суспільства, зокрема, і тему війни в Україні.

Про приєднання президента України до онлайн-саміту повідомив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.

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Що відомо про зустріч 6 грудня

Хірокадзу Мацуно зазначив, що ввечері 6 грудня прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". Мацуно заявив про участь Зеленського на початку зустрічі.

За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання.

Зокрема – ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.

G7 та Україна

Країни "Великої сімки" 12 липня 2023 року підписали декларацію про підтримку України. Зокрема, йдеться про допомогу у євроатлантичній інтеграції України до Альянсу.

"Велика сімка" домовилася забезпечити Україну всім необхідним у воєнному протистоянні з країною-агресоркою. Крім того, G7 також домовилися забезпечити Україну "гарантіями безпеки".

Перед зустріччю глав МЗС країн G7 глава МЗС Німеччини Бербок зазначала про важливість підтримки України проти Росії. За її словами, для них у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато. Бербок заявила, що якщо зараз видихнутитися у підтримці України, Путін безжально цим скористається – із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі.

Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.