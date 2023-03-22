Зеленський приїхав у Харків і передав Терехову відзнаку "Місто-герой"

Президент Володимир Зеленський 22 березня здійснив неанонсований візит в Харків, де передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Деталі візиту до Харкова розповів президент у своєму телеграм-каналі. Зауважимо, що указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав ще 6 березня 2022 року.

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Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України". Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави,

– повідомив Володимир Зеленський.

Також за участі президента, у Харкові провели нараду щодо ситуації в області: відновлення деокупованих територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим.

Зеленський заслухав доповідь військового командування в зоні ОУВ "Харків". Та обговорив з енергетиками питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

Глава держави також нагородив у Харкові захисників, які відзначилися під час оборони області від окупантів.

Терехов подякував за нагороду

Ігор Терехов опублікував фото із сьогоднішньої зустрічі із президентом зауваживши, що для нього було великою честю від імені усіх харків'ян отримати цю нагороду.

Це заслуга усіх нас – військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливо, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом,

– написав Терехов.



Президент передав Терехову нагороду "Місто-герой" / Фото з телеграму Ігоря Терехова