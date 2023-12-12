Зеленський приїхав у Конгрес США: відомо, про що розмовляв президент із сенаторами

Володимир Зеленський 11 грудня прибув у США для того, аби здійснити кілька візитів. Вже у вівторок, 12 грудня, стало відомо, що він прибув до Конгресу.

Президент України 12 грудня 2023 року прибув до Конгресу США. Уже відомі перші деталі цього візиту.

Дивіться також Ставки різко піднялись: чому Байден наводить нові аргументи за допомогу Україні

Зеленський зустрівся із сенаторами

Український лідер має кілька запланованих зустрічей. Зокрема, він зустрінеться із сенаторами Сполучених Штатів Америки.

Президент України виступить з промовою.

Зеленського зустріли лідери демократичної та республіканської фракцій у Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл.

Сенатор Шумер поділився враженнями від зустрічі із Зеленським. За його словами, вона була потужною.

Президент Зеленський так чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, але якщо він її отримає, він може виграти цю війну,

– сказав Шумер журналістам після зустрічі.

Сенатор Чак Шумер є лідером демократичної більшості в американському Сенаті.

Після виступу перед сенаторами Володимир Зеленський має зустрітися зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, щоб обговорити питання виділення фінансової допомоги Україні.

Деталі зустрічі

Сенатор Джей Ді Венс розповів американським журналістам деталі зустрічі із Зеленським.

За його словами, український президент дав "оновлену інформацію про стратегічні віхи" військових зусиль, а потім відповідав на їхні питання.

За словами двох сенаторів, які були присутні на зустрічі, президент України Володимир Зеленський намагався переконати розвіяти побоювання сенаторів щодо корупції в Україні.

Сенатори наголосили на реформах, які провели всередині України.

Тілліс також сказав, що Зеленського тепло прийняли. Президент України намагався переконати сенаторів надати більше фінансування, і не тиснув на них щодо політичного протистояння у Вашингтоні.

Візит Зеленського до США