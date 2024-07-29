Зеленський приїхав під Вовчанськ: нагородив воїнів ССО

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій в районі Вовчанська Харківської області.

Президент приїхав під Вовчанськ

Глава держави привітав захисників із професійним святом та вручив державні нагороди. Про це він повідомив у телеграм, опублікувавши відповідне відео.

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"Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував воїнам за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації українських міст і сіл.

Зеленський під Вовчанськом нагородив бійців ССО: відео

. Сили спеціальних операцій – один із наймолодших родів військ у ЗСУ. Гаслом бійців є відомий девіз Святослава Хороброго "Іду на Ви", що розміщений, зокрема, на їхній емблемі.

До слова, на Харківському напрямку росіяни здійснили за добу 6 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.

Зеленський відвідав Дергачі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області також відвідав Дергачі, де показав відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури.

"Харківщина. Місто Дергачі. Минулого року тут відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зараз тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії", – написав Володимир Зеленський.

Зеленський у місті Дергачі на Харківщині: відео

Глава держави подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт і повернення нормального життя для людей.