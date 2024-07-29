Україна працює над конфігурацією ППО: Зеленський розповів, які регіони матимуть більше захисту

Президент відвідав дві області, зокрема, провів нараду в Харкові. Було вирішено, що Сирський має представити оновлену структуру роботи систем ППО. А ще гарант зустрівся з бійцями ССО, адже 29 липня – День Сил спеціальних операцій.

Зеленський також нагородив воїнів ССО під Вовчанськом.

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Зеленський про ССО

Це один із найбільш сильних елементів наших Сил оборони, дуже результативний. Багато про це зараз іще не розкажеш: тільки після війни можна буде розповісти про все, що вдалося українським ССО. Вони діють і на фронті, і на окупованій території. Залучені дуже серйозно – і після 2014 року, і після 24 лютого – на багатьох напрямках. Від битви за Донецький аеропорт до боїв за Гостомель, а ще – Херсонщина, Харківщина, Донеччина. Пишаємося Силами спеціальних операцій!

– сказав гарант.

Нарада в Харкові: ППО та енергетика, Сирський представить нові дані

Вона стосувалася безпеки та енергетичних питань. Україна вже готується до зими.

За словами президента, держава розуміє, "як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики". Зеленський запевнив: урядовці мають чіткі завдання і несуть персональну відповідальність.

"Працюємо і над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року. Була доповідь генерала Гнатова щодо захисту сходу нашої країни, наших дій, наших бойових можливостей", – розповів лідер держави.

Також Зеленський назвав "хороший приклад, як почали відновлювати нормальне життя" – місто Дергачі в Харківській області. Він подякував тим, хто залучений до відбудови житлових будинків, підтримує людей і зберігає робочі місця та роботу підприємств.

Президент на Полтавщині

Там він зустрівся з підприємцями та працівниками в межах платформи "Зроблено в Україні". Ішлося і про оборонні виробництва.

"Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави та пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення. Сьогодні є підписані контракти. Вся наша українська продукція – і військова, і цивільна, – кожне робоче місце – усе це допомагає Україні вистояти", – підсумував Зеленський.