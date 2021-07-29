Ви першими зайшли у Донецький аеропорт: Зеленський приїхав до елітного спецназу ЗСУ

Володимир Зеленський 29 липня прибув на Житомирщину, аби взяти участь у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Там він представив спецпризначенцям нових керівників Генштабу ЗСУ.

Глава держави розповів, що саме спецпризначенці 26 травня 2014 року першими розпочали оборону Донецького аеропорту, уразивши першим пострілом оператора ПЗРК бойовиків.

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Зеленський зазначив, що бійці ССО виконали понад 10 тисяч спеціальних завдань, більше за 600 бійців отримали держнагороди, а 7 спецпризначенців стали героями України.

У складних умовах і за короткий час ви стали гордістю та елітою української армії. Ви наймолодший, але водночас найсучасніший рід військ,

– сказав президент.

Він наголосив, що бійці ССО першими почали оборону Донецького аеропорту та першими зайшли в новий термінал ДАП.

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"Ви першими у 2020 році перейшли на військову структуру штабів армій країн НАТО і першими змінили радянські зразки снайперської зброї на сучасні комплекси українського виробництва", – підкреслив український лідер.

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За словами глави держави, це перший в історії підрозділ з країни, яка не є членом НАТО, що отримує такий сертифікат.

Ваша перевага не в кількості, ваша перевага в якості, у високому рівні знань та навичок, помножена на патріотизм, на рішучість, уміння адекватно оцінювати обстановку та приймати важливі швидкі рішення,

– звернувся президент до військовослужбовців.

Наостанок Зеленський представив особливому складу ССО:

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного,

начальника Генерального Штабу Сергія Шаптала,

заступника начальника Генштабу Євгена Мойсюка.

"Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це потужні бойові офіцери. Найголовніше – це патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових", – підкреслив президент.

Водночас глава держави подякував попередньому керівництву Генштабу і висловив переконання, що новопризначений очільник "буде нарощувати здобутий бойовий досвід".