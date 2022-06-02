Зеленський прийняв вірчі грамоти послів у Софійському соборі: серед них – і Бріджит Брінк
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 2 червня прийняв вірчі грамоти послів у Софійському соборі. Серед них – Бріджит Брінк – пані посол США в Україні.
Український лідер повідомив, що саме у Софійському соборі новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти. Зеленський додав, що цим кроком Україна підкреслює своє ставлення особисто до кожного посла, а також до відносин з кожною державою.
Зауважте Інколи від прийняття рішення до доставки зброї в Україну минає всього день, – пані посол США
Сподіваюся, що відтепер знамените мозаїчне зображення "Оранти", яку ще називають "Непорушною стіною", захищатиме не лише Київ та Україну, а і всіх справжніх друзів України, що перебувають поряд у складний час,
– зауважив президент.
Вірчі грамоти Зеленському вручили:
- Валеріу Ківер – посол Молодови в Україні.
- Харш Кумар Джейн – посол Індії в Україні.
- Бріджит Брінк – пані посол США в Україні.
Зеленський прийняв вірчі грамоти послів / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Заява Бріджит Брінк
Пані посол США в Україні лише нещодавно прибула до Києва. Команду у посольстві вона назвала фантастичною. Брінк зауважила, що рада долучитися до неї.
За словами Брінк, наразі є 5 пріоритетних напрямків роботи:
- першим пріоритетом є допомога Україні в протистоянні російській агресії. Брінк ще раз нагадала про позицію лідера США Джо Байдена. Він впевнений, що підтримка Києва – не просто важлива. Вона – у національних інтересах Штатів;
- другий пріоритет – американська урядова гуманітарна допомога. Брінк зауважила, що дипломати дбатимуть, аби її отримали ті, хто найбільше цього потребує;
- по-третє, США докладуть усіх зусиль, аби притягнути Росію до відповідальності. Країна-окупантка має відповісти за вчинені воєнні злочини та звірства;
- четверте завдання – контроль за реалізацією американської безпекової допомоги;
- п'яте – відновлення роботи дипвідомства та персоналу в повному складі.
Призначення Брінк: головне
- Рішення про призначення Брінк на посаду ухвалили одноголосно. У Комітеті закордонних справ США заявили, що вона – кваліфікована дипломатка. За даними Штатів, Брінк підготовлена до того, що відбувається в Україні.
- До Києва Бріджит Брінк прибула 29 травня. Її приїзд не анонсували у Держдепартаменті США. Інформацію про прибуття Брінк до Києва з'явилась на сторінці американського представництва у нашій державі.
- Пані посол також поділилася у соцмережі світлиною з української столиці.
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