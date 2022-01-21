Зеленський призначив ексвійськового Петренка послом у Саудівській Аравії
21 січня 2022 , 18:12Читать новость на русском
Джерело:сайт президента
Володимир Зеленський призначив нового посла України в Саудівській Аравії. Відтепер цю посаду обійматиме Анатолій Петренко.
Відповідний указ №15/2022 президент підписав 21 січня. Про це інформується на сайті глави держави.
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Призначити Петренка Анатолія Григоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія,
– мовиться у тексті указу.
Варто зазначити, що на цій посаді він замінить Вадима Вахрушева, якого звільнили у квітні 2019 року.
Що відомо про Петренка
- Анатолій Петренко з 2017 року був заступником міністра оборони До цього проходив службу на різних посадах у командуванні Сухопутних військ і Генштабі.
- У 2018 році він звільнився з військової служби, маючи звання генерал-лейтенанта. Брав також участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.
- Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Яких послів призначили
- Послом у Нідерландах призначили Максима Кононенка. Раніше він був радником-посланником посольства України у Франції.
- Ярослав Мельник буде послом на Мальті. Крім того, за сумісництвом він є послом в Італії.
- Послом у В'єтнамі тепер буде Олександр Гаман.
- Посла України в Сингапурі Катерину Зеленко призначили послом в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.
- У Сербії послом став Володимир Толкач – колишній очільник української дипломатичної місії у Кувейті. Напередодні з цієї посади звільнили Олександра Александровича.