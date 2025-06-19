Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
- Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ 19 червня.
- Шаповалов має звання бригадного генерала і раніше був командувачем військ оперативного командування "Південь".
- Призначення відбулося через 16 днів після звільнення Михайла Драпатого з цієї посади.
Володимир Зеленський 19 червня призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став Геннадій Шаповалов.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
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Що відомо про призначення Шаповалова командувачем Сухопутних військ
На сайті президента України 19 червня з'явився указ, у якому мовилося, що Шаповалова Геннадія Миколайовича, який наразі має звання бригадного генерала, призначили командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Геннадія Шаповалова призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ / Скриншот з сайту Офісу Президента
Шаповалова призначили на цю посаду через 16 днів після того, як звільнили звідти Михайла Драпатого.
Раніше у січні 2025 року Геннадій Шаповалов був призначений очільником української команди при Центрі допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU у Вісбадені. До цього генерал був командувачем військ оперативного командування "Південь".
Що відомо про звільнення Драпатого із Сухопутних військ
У ніч проти 1 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ у Дніпропетровській області. Тоді загинуло 12 людей і були поранені.
Після цього інциденту тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий вирішив подати рапорт про відставку з посади. Він зазначив, що не зумів повною мірою забезпечити виконання своїх наказів, а також йому не вдалося змінити ставлення до людини в строю.
Уже 3 червня стало відомо, що Володимир Зеленський звільнив Михайла Драпатого із посади командувача Сухопутних військ. Водночас генерал отримав нове призначення у ролі командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Президент України заявив, що на новому посту Драпатий зосередиться винятково на бойових питаннях.