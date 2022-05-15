Зеленський призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

Про це мовиться у відповідному указі президента. Попереднім командувачем Сил ТрО ЗСУ був Юрій Галушкін.

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Зеленський призначив нового командувача Сил ТрО ЗСУ

Президент 15 травня підписав указ про призначення нового командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

Попереднім командувачем Сил ТрО ЗСУ був досвідчений бойовий генерал Юрій Галушкін. Його призначили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 1 січня.

З грудня 2019 року Галушкін проходив службу на посаді головного інспектора Міноборони. З середини 2020 року він став заступником головного інспектора.

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Що відомо про Ігоря Танцюру

Ігор Танцюра – генерал-майор Збройних сил України та учасник російсько-української війни.

У 2013 році він був начальником 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України.

Згодом, у 2019 році, Танцюру призначили начальником штабу – першим заступником командувача Операції об'єднаних сил.

У 2022 році генерал-майор став начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Звання генерал-майора Танцюра отримав ще у 2013 році за президенства Віктора Януковича.

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі 2 травня 2022 рогу Ігоря Танцюру нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.