Зеленський призначив нового голову Сумської ОДА: фото

Президент Володимир Зеленський 25 червня підписав указ про призначення очільника Сумської ОДА. Відтепер цю посаду обійматиме Дмитро Живицький.

Глава держави провів зустріч з новим керівником обласної державної адміністрації та вручив йому службове посвідчення.

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Президент зазначив, що Дмитро Живицький "добре" знає Сумщину, адже це його "рідна область". А також має "гарну обізнаність у проблемах, які існують в сфері дорожнього господарства регіонів".

Упевнений, що на посаді голови обласної державної адміністрації ви зможете використати ці знання й досягнете конкретних результатів для розвитку області та покращення якості життя сумчан,

– додав Володимир Зеленський.



Зеленський призначив нового главу Сумської ОДА / Фото Офісу Президента