Зеленський призначив нову очільницю Кіровоградської ОДА

Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської облдержадміністрації Марію Чорну. Відповідний указ президент підписав 27 травня.

Глава держави зустрівся з новопризначеною очільницею ОДА в Офісі Президента. Там він вручив їй службове посвідчення.

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Під час зустрічі Зеленський побажав Марії Чорній успіху на новій посаді. Президент переконаний, що завдяки досвіду роботи в облдержадміністрації нова очільниця зможе реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.



Володимир Зеленський та Марія Чорна / Фото Офісу Президента

Що відомо про нову очільницю ОДА