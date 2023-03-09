Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії: що про нього відомо
9 березня 2023, 21:56Читать новость на русском
Джерело:Указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський 9 березня призначив нового заступника командувача Нацгвардії. Ним став Олег Сахон.
Відповідний указ з'явився на сайті Офіса Президента. Раніше президент звільнив з цієї посади Руслана Дзюбу.
Раніше Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу
Хто такий Олег Сахон
- Раніше Cахон керував Східним територіальним управлінням Нацгвардії. ️У березні 2020 року Зеленський присвоїв йому військове звання генерал-майор. ️
- У 2017 році військовий брав участь у проведенні спеціальної операції в районі Новозванівкі та Троїцького. Нацгвардійці затримали 28 людей, які були залучені до незаконних збройних формувань.
- Також Сахон має низку державних нагород. Наприклад, медаль За бездоганну службу ІІІ ступеня, орден Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
- У 2022 році Сахон брав участь в обороні Харкова від російських загарбників.
Що цьому передувало
Зеленський 11 лютого підписав указ про звільнення з посади заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюби. Перед цим президент у своєму зверненні заявив про значні кроки РНБО.
Дзюба обіймав цю посаду з червня 2019 року. Він був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.
До речі, 10 лютого уряд звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.