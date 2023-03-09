Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський 9 березня призначив нового заступника командувача Нацгвардії. Ним став Олег Сахон.

Відповідний указ з'явився на сайті Офіса Президента. Раніше президент звільнив з цієї посади Руслана Дзюбу.

Раніше Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу

Хто такий Олег Сахон

Раніше Cахон керував Східним територіальним управлінням Нацгвардії. ️У березні 2020 року Зеленський присвоїв йому військове звання генерал-майор. ️

У 2017 році військовий брав участь у проведенні спеціальної операції в районі Новозванівкі та Троїцького. Нацгвардійці затримали 28 людей, які були залучені до незаконних збройних формувань.

Також Сахон має низку державних нагород. Наприклад, медаль За бездоганну службу ІІІ ступеня, орден Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

У 2022 році Сахон брав участь в обороні Харкова від російських загарбників.

Що цьому передувало

Зеленський 11 лютого підписав указ про звільнення з посади заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюби. Перед цим президент у своєму зверненні заявив про значні кроки РНБО.

Дзюба обіймав цю посаду з червня 2019 року. Він був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.

До речі, 10 лютого уряд звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.