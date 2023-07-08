Зеленський призначив Олександра Півненка командувачем Нацгвардії

Володимир Зеленський прибув до Львова разом із захисниками "Азовсталі" ввечері 8 липня. Під час свого візиту він призначив командувачем Нацгвардії Олександра Півненка.

Про призначення нового командувача Нацгвардії Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами після повернення з Туреччини, передає 24 Канал. Глава держави подякував Юрію Лебідю за роботу та розповів, хто його замінить.

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Нацгвардію очолить Півненко

Хочу також подякувати нашому командувачу Національної гвардії України Юрію Лебідю. Він залишатиметься у Міністерстві внутрішніх справ. Ми не втрачаємо наших генералів. А на його місці буде новий командувач, Герой України, бойова людина, сьогодні для нас це є пріоритет. Тому що завдання відновити територіальну цілісність України,

– наголосив президент.

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Олександр Півненко – не лише Герой України. Він також бойовий офіцер. Відомо, що вінУ ньому він відзначився бойовими заслугами.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – додав Володимир Зеленський.

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298 українцям і українкам надали звання Героя України

Під час зустрічі з особовим складом Західного територіального управління Національної гвардії України, за інформацією Офісу Президента, Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни за свободу багато українців проявили максимальну відвагу, майже 50 тисяч українських воїнів відзначили державними нагородами.

298 українців і українок отримали найвище звання Героя України. І ми всі маємо шанувати й пам'ятати цих людей – наших героїв – і зараз, і після нашої перемоги. І наші діти, і наші онуки, і всі покоління українського народу. Дякуємо вам, героям України! Слава Україні!

– заявив глава держави.

Він поіменно назвав понад 270 Героїв України, відзначивши, що імен деяких наших воїнів, які також отримали цю найвищу державну нагороду, поки що не можна називати.

"Про реальні потужні здобутки цих Героїв України ми зможемо розказати лише після нашої перемоги. І обов'язково розповімо", – додав президент.

Водночас український лідер зазначив, що значній частині Героїв України, чиї імена він назвав, це звання надали посмертно. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українців, які віддали свої життя за свободу й незалежність нашої держави.

"І, звичайно, я вдячний усім вам – вдячний усім нашим воїнам, які сьогодні відзначені державними нагородами – орденами "За мужність", – за подвиги, якими бороните життя й прекрасну державу. Дякую!" – наголосив Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Зеленського з нацгвардійцями

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Командувачів захисників "Азовсталі" повернули додому

Основною ж темою обговорення 8 липня стало повернення командирів захисників "Азовсталі". Вони після російського полону перебували у Туреччині, а вже цього дня стало відомо, що вони їдуть додому.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними,

– заявив Зеленський.

Додому 8 липня повернулися: