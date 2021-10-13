Зеленський призначив суддів Верховного Суду: хто отримав посади

13 жовтня 2021 , 18:35
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України. У документі йдеться про двох людей – Тетяну Чумаченко і Валерія Картера.

Призначення відбулося відповідно до кількох статей Конституції України та статей закону "Про судоустрій і статус суддів".

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Призначили нових суддів Верховного Суду

Відповідно до указу президента посади у Верховному Суді отримали:

  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна – призначена до Касаційного адміністративного суду;
  • Картер Валерій Іванович – до Касаційного господарського суду.

Відповідний указ Зеленський підписав 13 жовтня.

Відставка голови Верховного Суду Данішевської: що відомо

  • Очільниця Верховного Суду Валентина Данішевська 8 жовтня повідомила, що йде у відставку. Вона додала, що не буде претендувати повторно на цю посаду у листопаді 2021 року, коли закінчиться її каденція.
  • Суд збереться на пленум з розгляду кандидатур на посаду нового голови 22 жовтня.
Автор: Наталія Пристанська