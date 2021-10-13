Зеленський призначив суддів Верховного Суду: хто отримав посади
13 жовтня 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України. У документі йдеться про двох людей – Тетяну Чумаченко і Валерія Картера.
Призначення відбулося відповідно до кількох статей Конституції України та статей закону "Про судоустрій і статус суддів".
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Призначили нових суддів Верховного Суду
Відповідно до указу президента посади у Верховному Суді отримали:
- Чумаченко Тетяна Анатоліївна – призначена до Касаційного адміністративного суду;
- Картер Валерій Іванович – до Касаційного господарського суду.
Відповідний указ Зеленський підписав 13 жовтня.
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