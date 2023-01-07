Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московського патріархату, – ЗМІ

Правоохоронці побували уже у багатьох церквах Московського патріархату, де виявили багато цікавих знахідок. Тепер же Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 священників цієї церкви.

Призупинив громадянства низки священників УПЦ (МП) він указом № 898/2022 від 28.12.2022. У ЗМІ зазначають, що цей указ не оприлюднено офіційно, адже він містить персональну інформацію.

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Про кого йдеться

Однак за даними джерел ЗМІ, Зеленський призупинив громадянство 13 представникам УПЦ МП. Серед них:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан,

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій.

Так, перший з них має російський паспорт. Ба більше, йому СБУ раніше вручило підозру у держзраді. Щодо другого, то відомо, що він є до Іонафана дуже близькою людиною.

У ЗМІ також повідомили, що згодом опублікують повний список із 13 осіб.

Повідомлення про втрату громадянства України представниками УПЦ МП також уже отримала й Державна міграційна служба. Тож згідно з чинним законодавством, усі 13 осіб надалі можуть бути депортовані.

Скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП

Нещодавно соціологи Київського міжнародного інституту соціології опитали українців та з'ясували, що більшість громадян нашої держави підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні.

Так, за результатами опитування:

54% респондентів висловилися за повну заборону діяльності УПЦ МП на території України,

24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль,

12% опитаних – проти втручання в справи УПЦ МП.



Результати опитування щодо УПЦ МП / Скриншот

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