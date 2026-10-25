Майже 4000 цілей за тиждень: Зеленський закликав США розблокувати постачання ракет до Patriot

За тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 КАБів, 48 ракет та 2300 дронів. Володимир Зеленський закликав США терміново розблокувати постачання ракет для систем Patriot.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський звернувся до США?

Президент наголосив, що від російських обстрілів щодня в Україні гинуть люди. Зокрема, за останню добу про жертв і поранених повідомляли на Дніпровщині, Вінниччині, Харківщині.

Політик зауважив, що саме жорстокими атаками Росія продовжує реагувати на дипломатію і деізоляцію.

Він підкреслив, що паралельно з переговорним треком не має згасати допомога Україні.

Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot. Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "Шахедів",

– заявив Зеленський.

Президент додав, що кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що США не погоджують поставки до України ракет Patriot, вже оплачених європейськими союзниками.

У Дональда Трампа заперечили навмисну затримку поставок. Там пояснили, що, мовляв, ракети Patriot мають великий попит. США змушені враховувати власні потреби та зобов'язання перед іншими партнерами.