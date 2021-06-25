Якщо державність зруйнується через відсутність олігархів, значить її й не було, – Зеленський

На найближчих засіданнях депутати можуть розглянути законопроєкти про олігархів. Питання про їхній статус винесуть на всеукраїнський референдум.

Президент Володимир Зеленський вважає, що це прояв сучасної демократії. Тим паче відсутність олігархів ніяк не має вплинути на державність.

Увага У мене немає жодного конкурента, – Зеленський про Кличка

Про вплив на державність

За його словами, в Україні не може бути такої демократії, як у старій Європі. У нас немає на це часу.

"Є таки принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл у повітря, а потім у тіло. Про постріл у повітря – це законопроєкт. Я вважаю, постріл у повітря – це сучасна демократія", – вважає президент.

І додав, що постріл у повітря – це шанс – станьте бізнесменами, постріл у тіло – це референдум. Тож, він не боїться, що через це зруйнується державність.

Якщо в нас державність зруйнується через те, що не буде олігархів, значить у нас не було державності,

– наголосив глава держави.

На його думку, у такому разі олігархи не будуть витрачати гроші на політику та політиків. А ці гроші зможуть витрачати на інвестиції.

"Коли вони не олігархи, їхні інвестиції хочеться захищати. Розвивайте бізнес, ніхто не буде забирати. Якщо у вас є за кордоном мільярди – повертайте", – підкреслив він.

До теми Питання про олігархів можуть винести на референдум, якщо його саботують у Раді, – Зеленський

Яка мета законопроєкту про деолігархізацію

зменшити вплив олігархів на економіку України, перетворити їх на бізнесменів;

захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;

змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

Для цього створять реєстр олігархів. Якщо особа перестане відповідати встановленим критеріям, її з переліку виключать