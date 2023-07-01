У нас не стоїть завдання залучити всіх, але люди втомлюються, – Зеленський про темпи мобілізації

Українські захисники розраховують, скільки їм потрібно сил та засобів для того, аби виконувати ті чи інші завдання. Тому сигнал про те, скільки треба мобілізувати чи не мобілізувати українців, надходить саме від військових.

Окрім того, не стоїть завдання мобілізувати усіх українців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю провідним німецьким ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Всі сигнали надходять від військових

Зеленський наголосив, що нікого не штовхали на фронт, коли почалася війна. Величезні черги, які формувалися під військкоматами, складалися з людей, які дійсно хотіли на фронт. Нині в Україні не стоїть завдання залучити усіх українців та мобілізувати їх.

У нас не стоїть завдання залучити усіх українців. Люди у будь-якому випадку втомлюються від війни, і це факт. Бо це складно. Люди втрачають близьких і рідних. Але сказати, що у нас люди демотивовані, і що люди не хочуть перемогти, це мені здається несправедливо,

– заявив Президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що військові самостійно розраховують необхідну кількість сил та засобів, тому від них надходить сигнал, скільки мобілізувати чи не мобілізувати українців. Також захисники займаються резервами. Відповідаючи на запитання журналістки, український лідер підкреслив, що не так просто поміняти пораненого бійця, який має практику або досвід цієї війни. На його місце не можна кинути звичайну цивільну людину з вулиці.

За цією ж аналогією Зеленський пояснює, що кадрові офіцери, які з 2014 року на фронті, мають неоціненний досвід.

"Я вам скажу, що коли таких хлопців міняють на професійних військових, але сучасних, які без досвіду – це велика різниця. А якщо ви хочете поміняти на звичайного цивільного, то це колосальна різниця. Тому вони проходять відповідну підготовку", – сказав Зеленський.

Також він акцентував, що Україна має резерви, проте спеціально не говорить про них. Президент України пояснив, що про них не повинні знати вороги, тому в публічному просторі це не обговорюється.

Україна повинна показати результати до саміту

Зеленський заявив, що Україна повинна показати результати на полі бою до саміту НАТО, який буде проходити у липні. Він пояснив, що наступальні операції сповільнилися через проливні дощі, які накрили країну.

До слова він також пригадав наступальні операції в Харківській та Херсонській областях. Зеленський заявив, що діяти можна було швидше, проте були затримки у постачанні зброї, зокрема – артилерії.

Тому зараз Україна прагне показати результат на полі бою напередодні саміту. Проте Зеленський наголосив, що кожен метр звільненої території дається ціною життя українських воїнів.