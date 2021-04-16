Штучне дихання може зробити Макрон, – Зеленський про нормандський формат

Володимир Зеленський вважав, що нормандський формат перебував "у комі". Однак після зустрічі "нормандської четвірки" у 2019 році президент змінив свою думку.

Однак зараз "зі здоров'ям формату" є проблеми. Про це президент Володимира Зеленського заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

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Потрібна підтримка Франції

За словами президента, "один орган не хоче працювати". Зеленський має на увазі Росію. Річ у тім, що держава-агресор чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську все блокують. Тому потрібна підтримка, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона.

Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон...Є конкретні речі. У Нормандському форматі в кінці 2019 року ми вчотирьох домовилися про конкретні кроки, виконувати які повинні двоє,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що Франція й Німеччина повинні стежити, як це виконується, допомагати і, якщо є складнощі, штовхати. Зеленський для прикладу, що Росія не дотримується домовленостей, згадав про закриті КПВВ, блокування обміну полоненими та зірване перемир'я на Донбасі.

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