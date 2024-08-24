Просто "браво", – Зеленський про те, що Путін бомбить російські села на Курщині

Одна з цілей операції Сил оборони в Курській області – показати світові, хто такий Владімір Путін. Російський диктатор досі думає, як утримані окуповані території України, замість того, щоб думати, як правильно захищати своє населення.

Про це на пресконференції заявив Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, що Путін бомбить російські села, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Не для посилення позицій у переговорах, – Зеленський про мету операції на Курщині

Путін бомбить російські села

Зеленський розповів, що одна з цілей операції СОУ в Курській області – показати, хто такий Путін насправді, щоб світ зробив дуже важливий висновок. Також зауважив, ті держави, які "не розуміли", чому диктатор прийшов з окупацією на територію України, вже зрозуміли це.

Президент додав, важливо показати російському суспільству, що для Путіна дорожче, – окупація території України або захист свого населення.

І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз показали. Він досі думає, як утримати захоплені території й не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво. Його люди там шоковані, що вірили в цього демона. Просто зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству,

– підкреслив Зеленський.

Додав, що наші захисники виконують надскладну операцію на території агресора.