"Присутні завжди": Зеленський розкрив роль ЄС і НАТО в переговорах в Абу-Дабі

Володимир Зеленський 10 листопада заявив про постійну участь європейських партнерів і НАТО в дипломатичному процесі. Союзники залучені до зустрічей на полях переговорів в Абу-Дабі.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Як Європа та НАТО долучені до переговорів?

За словами президента, представники Європи вже присутні в Абу-Дабі, де 10 – 11 листопада відбуваються тристоронні переговори за участі України, США та Росії. Водночас європейці поки не беруть безпосередньої участі в основному переговорному форматі, але проводять окремі зустрічі.

Зеленський уточнив, що на полях переговорної платформи відбулася зустріч у форматі E4, до якого увійшли Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. До неї також долучилися представники Європейської комісії, Європейської ради та НАТО.

Тобто це була група людей, я маю на увазі радників із національної безпеки, … у складі саме цієї групи. Тому ці інституції ЄС… вже залучені. Вони вже беруть участь у всіх цих зустрічах,

– пояснив президент.

Він також нагадав про зустріч в Осло, куди Норвегія та Фінляндія запросили представників України та США. Там також були присутні радники з національної безпеки цих країн, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Тобто представники ЄС та НАТО присутні завжди,

– наголосив Зеленський.

Водночас глава держави висловив сподівання, що європейські країни зможуть визначитися, хто саме представлятиме Європу на політичному рівні під час подальших переговорів. За його словами, це може бути один лідер або декілька керівників європейських держав.

Нагадаємо, 10 – 11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні переговори за участі України, США та Росії. Під час першого дня зустрічей сторони обговорювали гуманітарні питання, звільнення полонених, гарантії безпеки та деескалацію.