З Трампом у Ватикані у нас відбулась найкраща розмова з усіх, що були до цього, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня 2025 року мав коротку розмову із президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн прибули до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска, проте їм вдалось провести доволі конструктивну розмову щодо ситуації в Україні.

Під час спілкування із журналістами Зеленський прокоментував розмову із Трампом. Він задоволений нею, передає 24 Канал.

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Зустріч лідерів США та України у Ватикані

Після зустрічі українського та американського лідера у Ватикані 26 квітня стало зрозуміло, що діалогом обидві сторони задоволені.

Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови,

– сказав Зеленський.

Варто додати, що Трамп назвав свою розмову з президентом України "моментом розради", зважаючи на великі людські втрати у війні. Він засудив ракетні удари Росії по цивільних об'єктах, сумніваючись у щирості намірів Владіміра Путіна щодо завершення війни. Також Трамп заявив, що за його керівництва не допустить повної окупації України.

Цікаво, що розмова тривала 15 хвилин і, за даними The Economist, викликала помірний оптимізм у команді Зеленського, адже Трамп, ймовірно, почав змінювати своє ставлення до конфлікту. Після зустрічі він критично висловився щодо Путіна, що може свідчити про зміну його риторики.