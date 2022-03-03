Зеленський про страхи: Боюся за життя своїх близьких і боюся втратити державу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував моменти щодо його ймовірної ліквідації та те, що сьогодні в Україні гинуть мирні люди. За його словами, як будь-яка людина, ми всі хочемо жити.

Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами. Він, зокрема, наголосив, що українці бояться за своїх близьких і дуже бояться втратити те місце, де живуть, інформує 24 канал.

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Це ненормально відправляти на війну людей, які вбивають і гинуть

За словами Зеленського, якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє чи своїх дітей – ця людина є нездоровою.

"І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там (на Росії – 24 канал) відбувається та ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути, і ти цього не боїшся, у тебе немає щодо цього емоцій – я вважаю, що це ненормально", – зауважив він президент.

Політик додав, що він, як будь-яка людина, боїться за життя своїх близьких.

Щодо мого життя, то я – президент країни та я просто не маю права на це. І навіть, як що це є в мене в душі, всередині, в тих чи інших моментах – я відчуваю так само біль, як кожен із вас,

– наголосив український лідер.

Водночас Зеленський підкреслив, що українці бояться за своїх близьких і дуже бояться втратити те місце, де живуть.

"Я боюся уявити собі, що в мене немає держави. І коли тебе запитують: ти звідки – ти кажеш, що такої країни немає. Я боюся щодо цього", – підсумував він.

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