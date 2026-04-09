Я один з небагатьох, хто відверто говорить правду, – Зеленський про відносини з Трампом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має добрі стосунки із президентом США Дональдом Трампом. Він також наголосив на важливості підтримки Америки не лише у питанні оборони, але й в обміні досвідом.
Це глава держави розповів в інтерв'ю подкасту "Решта — це політика", передає RaiNews.
Які нині відносини між Зеленським та Трампом?
В інтерв'ю Зеленський поділився, що має тісні стосунки із Трампом, зазначивши, що йому одному з небагатьох вдається відверто висловлювати власну думку, навіть коли вона суперечить позиції американського лідера.
У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, тому що я один з небагатьох людей, хто говорить йому, що він думає. Небагато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди правий,
– сказав президент України.
Також глава держави додав, що підтримка Сполучених Штатів важлива не лише у військовому аспекті, а й у питанні обміну досвідом, здобутим Україною за роки війни. Зеленський наголосив на взаємній користі такого співробітництва.
Чи завжди відносини лідерів були "гладкими"?
28 лютого 2025 року 2025 року між лідерами США та України сталась словесна перепалка, яка могла зруйнувати єдність між Європою та Штатами. Тоді Зеленський прагнув показати американцям справжнє обличчя росіян, їхні воєнні злочини та брехню російського диктатора. Коли Дональд Трамп спільно із Джей Ді Венсом різко відповідали та звинувачували лідера України. Після публічної суперечки Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.
У березні 2026 американський лідер назвав Зеленського перешкодою у мирному процесі, мовляв, український президент не виявляє достатньої готовності до переговорів. Також Трамп вкотре нагадав, що у Зеленського нібито немає карт. Тоді Зеленський відповів, що у війні чітко зрозуміло, хто є агресором.
Також у березні 2026 року Зеленський заявив, що має більш дружні відносини з французьким президентом Макроном, ніж із Трампом. Зеленський пожартував, що напевно був би не найулюбленішим сином Трампа.