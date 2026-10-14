Зеленський зізнався, що відчуває через угоду Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відчуває зраду через домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна. Глава держави заявив про втрату сильного партнера та наголосив, що країна не продається.

Про це президент заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, оцінюючи дипломатичні маневри між Вашингтоном та Москвою.

Як відреагував Зеленський на дизельну угоду Трампа і Путіна?

Глава держави зазначив, що країна змушена боротися за власне виживання попри зміну зовнішньополітичних обставин.

Президент також висловив небажання йти на територіальні чи політичні поступки заради чиїхось комерційних чи геополітичних інтересів.

Ми не продаємо нашу країну. Погляньте, друзі, для нас це не питання бізнесу. Це наші життя. Це наша країна, наш дім, наші діти,

– сказав Зеленський.

Глава держави висловив розчарування поточним вектором відносин, водночас наголосивши, що охолодження діалогу спричинене не діями Києва.

Так. Шкода, що ми втрачаємо сильного "партнера",

– додав президент.

Він також звернув увагу на те, що Україна не має права виявляти слабкість за жодних умов, оскільки це поставить під загрозу існування держави.

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче схилити Володимира Зеленського та Володимира Путіна укласти мирну угоду. Він припустив, що російський диктатор більше прагне домовленостей, ніж український президент, але обидві сторони нібито не знають, як їх досягти.

Тоді Трамп прокоментував дизельну угоду з Росією, наголосивши, що вона призначена для решти світу, а не для нього. Крім того, журналісти звернули його увагу на те, що Росія порушила оголошене ним енергетичне перемир’я.

Раніше ми також розповідали, що американська сторона схиляла Київ припинити атаки на нафтопереробні заводи Росії, проте українське керівництво відмовилося від односторонніх поступок без дзеркального припинення ударів по енергосистемі України.