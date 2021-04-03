Зеленський натякає, що хотів би частіше проводити засідання РНБО

Президент Зеленський написав про те, що після кожного засідання РНБО він шкодує. Однак з іронією натякнув: шкодує через те, що їх не виходить проводити частіше.
Джерело:інстаграм Володимира Зеленського
Про засідання РНБО, які хотілося б проводити частіше, Зеленський написав у своєму інстаграмі. Він додав фото із останного засідання, де тримає папки із документами у руках.
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У дописі Зеленський зіронізував, використавши українське прислів'я про швидку зміну думок і рішень.
Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне – що в нас не сім п’ятниць на тиждень,
– написав Зеленський.
Додамо: раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що засідання Ради нацбезпеки збиратимуться раз або двічі на місяць. Це станеться у випадку, коли виникатимуть нагальні питання. У плановому режимі п'ятниця – це день РНБО.
Останнє засідання РНБО: що відбулося
- 2 квітня РНБО традиційно зібралося на засідання і винесла низку резонансних рішень.
- Зокрема, вперше в історії України запровадили персональні санкції щодо осіб, яких вважають топ-10 української контрабанди.
- Зокрема, до санкційного списку потрапили: "король" контрабанди на одеській митниці Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк.
- На засіданні презентували Центр протидії дезінформації, який уже очолила Поліна Лисенко.
Як засідання РНБО відбулися раніше
- Перше засідання РНБО, рішення якого стали гучними, провели 2 лютого 2021 року. Тоді ввели обмеження проти нардепа Тараса Козака, соратника Медведчука.
- Це заблокувало його проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- 19 лютого під санкції потрапив кум Путіна Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще низка росіян.
- РНБО 19 березня запровадила санкції проти високопосадовців з банди Януковича. Санкції наклали на Віктора Януковича, Миколу Азарова, Віктора Пшонку, Дмитра Табачника.
- Тоді ж обмеження наклали на 19 компаній. Зокрема, на "Геоконнект", "Глобалгеоінвест" та "Егогазальянс".