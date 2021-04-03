Зеленський натякає, що хотів би частіше проводити засідання РНБО

Президент Зеленський написав про те, що після кожного засідання РНБО він шкодує. Однак з іронією натякнув: шкодує через те, що їх не виходить проводити частіше.

Про засідання РНБО, які хотілося б проводити частіше, Зеленський написав у своєму інстаграмі. Він додав фото із останного засідання, де тримає папки із документами у руках.

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У дописі Зеленський зіронізував, використавши українське прислів'я про швидку зміну думок і рішень.

Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне – що в нас не сім п’ятниць на тиждень,

– написав Зеленський.

Останнє засідання РНБО: що відбулося

2 квітня РНБО традиційно зібралося на засідання і винесла низку резонансних рішень.

Зокрема, вперше в історії України запровадили персональні санкції щодо осіб, яких вважають топ-10 української контрабанди.

щодо осіб, яких вважають топ-10 української контрабанди. Зокрема, до санкційного списку потрапили: "король" контрабанди на одеській митниці Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк.

На засіданні презентували Центр протидії дезінформації , який уже очолила Поліна Лисенко.

Як засідання РНБО відбулися раніше

Перше засідання РНБО, рішення якого стали гучними, провели 2 лютого 2021 року. Тоді ввели обмеження проти нардепа Тараса Козака, соратника Медведчука.

Це заблокувало його проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна".

19 лютого під санкції потрапив кум Путіна Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та ще низка росіян.

РНБО 19 березня запровадила санкції проти високопосадовців з банди Януковича. Санкції наклали на Віктора Януковича, Миколу Азарова, Віктора Пшонку, Дмитра Табачника.

Тоді ж обмеження наклали на 19 компаній. Зокрема, на "Геоконнект", "Глобалгеоінвест" та "Егогазальянс".