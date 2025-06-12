Зеленський прокоментував 1 мільйон втрат росіян у війні

На четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЗСУ знищили понад 1 000 000 російських окупантів. Попри це країна-агресорка продовжує робити все можливе, аби війна продовжувалася.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Global Security Forum.

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Зеленський зазначив, що станом на сьогодні, 12 червня, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України, ЗСУ знищили понад 1 000 000 російських окупантів.

Це ціна, яку Путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі і геополітичні фантазії. Мільйон втрат, однак вони роблять усе, щоб уникнути закінчення цієї війни,

– наголосив президент.