Це не нещасний випадок, а результат війни, – Зеленський про Бровари під час виступу у Давосі

Президент Володимир Зеленський наголосив, що авіакатастрофа в Броварах – це результат загарбницької війни, яку Росія розпочала проти нашої держави. Вертоліт з керівництвом МВС летів у гарячу точку.

В Україні більше немає нещасних випадків. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає 24 Канал.

До речі Невимовний біль, – Зеленський відреагував на трагедію у Броварах

Це не нещасний випадок, це війна

Зеленський наголосив, що війна йде не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків.

Це не нещасний випадок – це війна... Немає більше нещасних випадків, все це – результат війни. Все, що відбувається,

– сказав президент.

Він наголосив, що кожна смерть – це результат війни Росії проти України. Далі Зеленського запитали, чи хвилюється він за свою безпеку. Однак президент просто відповів, що ні.

"Мене це не хвилює", – підсумував глава держави.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо

Вранці 18 січня у Броварах під Києвом упав гелікоптер ДСНС, який летів на Харківщину.

На борту гелікоптера були 9 осіб, серед них і глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Усі загинули.

У ДСНС вже завершили пошукові роботи. Зазначили, що загалом загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.