Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ про "вторгнення Росії наступного тижня"

Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ, що вторгнення Росії може розпочатися вже наступного тижня. Президент заявив, що Україна має розраховувати на своїх військових та своїх громадян.

Президент 12 лютого прибув на Херсонщину. Там на межі з окупованим Кримом відбуваються видовищні навчання МВС, повідомляє 24 канал.

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Зеленський під час розмови з журналістами прокоментував тривожні повідомлення ЗМІ.

Український лідер наголосив: сьогодні в інформаційному просторі – надто багато інформації про глибоку повномасштабну війну з боку Росії.

Якщо є якась додаткова інформація щодо стовідсоткового вторгнення Росії в Україну, починаючи з 16 лютого, давайте нам цю інформацію,

– зауважив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна має бути готовою у будь-який день до будь-яких кроків. Наші фахівці – на дуже серйозному рівні. Робота у щоденному режимі триває.

Дипломатія – єдиний шлях до деескалації

Зеленський розповів про щоденну роботу на дипломатичному рівні. Українська сторона переконана: дипломатія – це єдиний шлях до деескалації та деокупації.

Зеленський наголосив, що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає.

Так, українська сторона отримує багато різної інформації й вдячна країнам за допомогу. Водночас у нас також є розвідники, які працюють не гірше, аніж їхні іноземні колеги. Український лідер запевнив, що у Києві аналізують усю отриману інформацію.

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Зеленський закликав іноземних журналістів чіткіше перекладати його слова.

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