Звільненням Криму поставимо історичну крапку, – Зеленський

Україна 26 лютого відзначала День спротиву окупації Криму та Севастополя. Захисники повернуть півострів додому

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 лютого, передає 24 Канал. Він наголосив, що необхідно інформаційно та іншими шляхами доводити – Україна нікого не покине.

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"Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі. У 2014-му році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував", – наголосив Зеленський.

Зверніть увагу – повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Заява Держдепу про Крим

Речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що рівно 9 років тому Росія вдерлася в Україну і захопила Крим. Це порушення міжнародного права та суверенітету України.

Сполучені Штати вітають зусилля Кримської платформи, спрямовані на зосередження глобальної уваги на продовженні російської окупації. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією. Крим – це Україна, – заявив Прайс.

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