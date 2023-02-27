Звільненням Криму поставимо історичну крапку, – Зеленський
Україна 26 лютого відзначала День спротиву окупації Криму та Севастополя. Захисники повернуть півострів додому
Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 лютого, передає 24 Канал. Він наголосив, що необхідно інформаційно та іншими шляхами доводити – Україна нікого не покине.
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"Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі. У 2014-му році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував", – наголосив Зеленський.
Зверніть увагу – повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Заява Держдепу про Крим
Речник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що рівно 9 років тому Росія вдерлася в Україну і захопила Крим. Це порушення міжнародного права та суверенітету України.
Сполучені Штати вітають зусилля Кримської платформи, спрямовані на зосередження глобальної уваги на продовженні російської окупації. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією. Крим – це Україна, – заявив Прайс.
Що відбувається в окупованому Криму: останні новини
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- Партизани в Севастополі 24 лютого підняли синьо-жовтий прапор.
- Радіостанції пропагандистів у Криму 24 лютого показали звернення очільника розвідки Кирила Буданова.