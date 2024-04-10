Нещодавно західні ЗМІ розкрили деталі так званого "мирного плану" Дональда Трампа, який обіцяв у разі його переобрання президентом США, закінчити війну в Україні за 24 години. Президент Зеленський різко прокоментував запропонований американцем спосіб вирішення конфлікту.

Так, у статті WP йшлося, що Трамп хоче підштовхнути Київ до визнання Криму російським, а також здачі усього Донбасу під контроль країни – агресорки. Чомусь колишній очільник США вважає, що Путін має вдовольнитися такими територіальними поступками.

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Не можна домовлятися з дияволом

Глава нашої держави розкритикував пропозицію Трампа, назвавши її примітивною.

Якщо угода полягає в тому, що ми просто віддаємо свої території, то це дуже примітивна ідея,

– наголосив Зеленський.

За його словами, здача територій просто відкриє шлях Путіну до нових загарбницьких війн у майбутньому.

Президент в інтерв'ю західним журналістам повідомив, що запросив американського політика в Україну. Той начебто висловив зацікавленість у поїздці, втім, не зобов'язувався приїздити.

Хоча Зеленський зазначив, що готовий почути варіанти завершення війни від Трампа, він налаштований скептично. Український лідер підкреслив, що йому не потрібна ефемерна ідея, він потребує реальної, оскільки на кону – життя людей.

Крім того, глава держави із сумом констатував посилення російського впливу у системі американської політики.

Слід зауважити, що у Трампа статтю у The Washington Post назвали фейковою. Радник експрезидента Джейсон Міллер звинуватив журналістів у наклепі.

Крім того, він наголосив, що Трамп не схилеться до жодного мирного плану, допоки знову не переможе на виборах і не розгляне усі можливі варіанти закінчення війни. Також посадовець зауважив, що його начальник начебто єдиний, хто хоче зупинити вбивства. А Байден, буцімто, напротивагу своєму опоненту, ще більше роздмухує їх. Вочевидь Міллер мав на увазі військову підтримку України від Білого дому.

Нагадаємо, що Конгрес досі не схвалив фінансування військової допомоги Україні. Без неї, за словами Зеленського, наша держава програє і прольється багато крові.

Натомість Росія планує призвати 300 тисяч осіб для нового наступу наприкінці травня – початку червня.