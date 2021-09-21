Зеленський прокоментував можливість поставки системи "Залізний купол" Україні

21 вересня 2021 , 13:33
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Джерело:

"Дом"

Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливу поставку в Україні систем протиповітряної оборони "Залізний купол". За словами українського президента, про це поки рано говорити.

Зеленський нагадав, що у ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва.

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Однак наразі Білий дім офіційно не підтвердив інформацію про передачу ППО "Залізний купол" Україні.

Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, по "залізному куполу" рано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США,
– зазначив Зеленський.

Що відомо про "Залізний купол"?

Це розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиракетної оборони у світі. Вона розроблена для ураження ракет супротивника для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів.

 

Яка процедура отримання Україною ППО

  • Після візиту Володимира Зеленського до США, що відбувся на початку вересня, конгресмени ухвалили рішення надати Україні додаткове озброєння.
  • Під час його зустрічі Зеленський та Байден підписали спільну заяву про стратегічне партнерство двох країн.  Документ передбачає співпрацю за 11 окремими напрямами. Частина одного з напрямків – передача Україні двох батарей "Залізного купола".
  • Як розповів спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович, за результатами доповіді міністерства оборони США буде видно, яке рішення ухвалять Штати.
  • Після цього буде резолюція Конгресу і рішення виконавчої влади, зокрема президента Джозефа Байдена.

За словами Арестовича, якщо Україна отримає батареї "Залізного купола", одну з установок ППО можуть залучити для захисту Маріуполя.

Автор: Альона Захарова