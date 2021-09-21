Зеленський прокоментував можливість поставки системи "Залізний купол" Україні

Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливу поставку в Україні систем протиповітряної оборони "Залізний купол". За словами українського президента, про це поки рано говорити.

Зеленський нагадав, що у ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва.

Важливо Маємо вимагати дій, – Зеленський пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООН

Однак наразі Білий дім офіційно не підтвердив інформацію про передачу ППО "Залізний купол" Україні.

Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, по "залізному куполу" рано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США,

– зазначив Зеленський.

Що відомо про "Залізний купол"? Це розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиракетної оборони у світі. Вона розроблена для ураження ракет супротивника для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів.

Яка процедура отримання Україною ППО

Після візиту Володимира Зеленського до США, що відбувся на початку вересня, конгресмени ухвалили рішення надати Україні додаткове озброєння.

Під час його зустрічі Зеленський та Байден підписали спільну заяву про стратегічне партнерство двох країн. Документ передбачає співпрацю за 11 окремими напрямами. Частина одного з напрямків – передача Україні двох батарей "Залізного купола".

Документ передбачає співпрацю за 11 окремими напрямами. Частина одного з напрямків – передача Україні двох батарей "Залізного купола". Як розповів спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович, за результатами доповіді міністерства оборони США буде видно, яке рішення ухвалять Штати.

Після цього буде резолюція Конгресу і рішення виконавчої влади, зокрема президента Джозефа Байдена.

За словами Арестовича, якщо Україна отримає батареї "Залізного купола", одну з установок ППО можуть залучити для захисту Маріуполя.