Після Швейцарії ЄС ніби хоче провести мирний саміт за участю Росії восени: Зеленський відповів

У ЗМІ поширюється інформація, що ЄС начебто хоче провести мирний саміт щодо України за участю Росії восени. Зеленський дав свій коментар.

Український лідер зазначив, що "ніякої віри Путіну немає". Про це він заявив на пресконференції в Мадриді, інформує 24 Канал.

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Що заявив президент України

За словами українського лідера, у межах нормандських переговорів та мінських угод було близько 200 раундів переговорів з росіянами.

"Результатів ніяких не було. Окуповані частини залишились в окупації", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. За його словами, якщо ми цього не зробимо, ніхто цього не зробить, адже "ніхто як Україна не знає, що відбувається у нас в державі і ніхто не знає, що Путін приніс, які кризи і як з них виходити".

Ми завжди говорили – так, є наша формула, але це інавгураційний саміт. Ми відкриті до пропозицій представників тих чи інших держав. Будь ласка, але базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо,

– додав глава держави.

За словами Зеленського, у Саміті миру, який організовує Україна, вже зголосилися взяти участь 90 країн.

Зараз ми там не бачимо Росію, бо Росія все буде блокувати. Нам це зрозуміло – їй невигідний мир. Вона хоче зруйнувати Україну, знищити нас і піти далі,

– підкреслив президент України.

Він додав, що сідати за стіл переговорів з Росією не можна було щодо навіть зерна, бо Росія однаково буде брехати. Тому угоду укладали через Туреччину та ООН. Аналогічно хочуть зробити щодо миру: напрацювати позиції без Росії, а потім передати їх. Стосовно пропозицій інших країн президент додав, що Україна відкрита, якщо йдеться про справедливий мир.

Заяви Путіна про переговори

"Путін багато говорить нібито про перемовини, але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Треба дивитися на реальні вчинки таких диктаторів", – заявив Зеленський.

За словами президента України, останні тижні наші військові захищаються від чергового наступу ворога, у зв'язку з чим Україна потребує активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки й відчутного примусу ворога до миру.

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