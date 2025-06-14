Зеленський відреагував на вчинок США, які привітали окупантів з Днем Росії

12 червня держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян з Днем Росії. Відповідне повідомлення він опублікував у соцмережі. Чиновник заявив, що Штати "залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".

13 червня під час брифінгу Володимир Зеленський відреагував на привітання Рубіо, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Глава держави наголосив, привітання Росії з боку Сполучених Штатів для нього є "неприємним фактом". Політик підкреслив, що Вашингтон привітав з днем незалежності країну, яка намагається забрати незалежність в іншої держави, тобто в України.

Зеленський наголосив, що його скептичне ставлення до вчинку Рубіо є логічним, оскільки Київ розглядає США як партнерську країну.

До слова, політик прокоментував російську "пропозицію миру", наголосивши, що вона є ультиматумом, а не планом припинення війни, порушує Конституцію України і міжнародне право.

Зеленський підкреслив, що компромісом є сам факт переговорів з агресором, і, що Україна готова на все заради миру, крім капітуляції.