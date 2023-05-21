Там лише земля і багато мертвих ворогів, – Зеленський прокоментував "взяття" Бахмута

Росія впродовж майже цілого року намагалася захопити Бахмут. Інформацію про "взяття" Бахмута прокоментував Володимир Зеленський. Він наголосив, що від міста майже нічого не залишилося.

Росіяни впродовж багатьох місяців перетворювали Бахмут на попелище. Від міста практично нічого не залишилося. На фоні цього ворог видав заяву про "взяття" населеного пункту на Донеччині. Журналісти перед зустріччю з Джо Байденом спитали Володимира Зеленського, чи підтверджує він цю інформацію.

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Ворог зрівняв з землею Бахмут

Ось пряма мова:

– Росіяни заявили, що взяли Бахмут, – запитав журналіст.

– Я думаю, що ні, – відповів Володимир Зеленський.

Як уточнив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, таким чином Зеленський заперечив взяття Бахмута.

Я думаю, що ні. На сьогодні Бахмут лише в наших серцях,

– зазначив Зеленський.

Реакція Зеленського на "взяття" Бахмута: дивіться відео

Президент України додав, що це трагедія, адже "на цьому місці нічого немає". Цими словами він прагнув пояснити, на що ворог перетворив Бахмут, і чому було надзвичайно складно тримати оборону міста. Він додав, що у місті залишилася лише земля та трупи російських військових, які самі прийшли на нашу територію.

Зазначимо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголосили на тому, що бої за Бахмут не припиняються. У ньому також зауважили, що за минулу добу окупанти вели наступальні дії у напрямку Білої Гори. Але вони не принесли противнику результатів.

Що кажуть в ISW про Бахмут

Аналітики з Інституту з вивчення війни уважно слідкують за ситуацією. Вони вивчили заяву Пригожина про буцімто захоплення Бахмута 20 травня. В Інституті зазначили, що якщо вагнерівцям таки вдалося здобути там перемогу – ключове слово "якщо", – то вона суто символічна.

Як уже зазначив Зеленський, місто перетворили на згарище. І в такому випадку ще кілька кварталів Бахмута не будуть важливими ані з тактичної, ані з оперативної точки зору. А все тому, що населений пункт не може стати плацдармом для продовження наступальних операцій ворога. Та й вести оборону в ньому буде вкрай складно. Адже ЗСУ – титани, чого не скажеш про російських окупантів, які буквально закидали наших захисників трупами.

Водночас нагадаємо слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр. За її словами, у Бахмуті точаться важкі бої. Вони локалізовані в районі "Літак" поблизу вже зруйнованого пам'ятника МіГ-17.