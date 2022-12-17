Вони одержимі помстою і хочуть цього, – Зеленський про ймовірність нового нападу Росії у 2023

Володимир Зеленський прокоментував, чи може Росія здійснити новий напад у 2023 році. За словами президента, вороги ніколи не відмовлялись від цього проєкту.

Український лідер пояснив, що питання в спроможності Росії здійснити новий напад. Про це президент розповів в інтерв'ю французькому виданню.

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Що сказав Зеленський про ймовірність нового наступу у 2023 році

Володимир Зеленський пояснив, що Україна усвідомлює ймовірність нового наступу на нас у 2023 році.

Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту,

– пояснив Зеленський.

Проте він зауважив, що питання в тому, чи здатна Росія на це. А також у тому, чи зможемо ми з цим впоратись.

Володимир Зеленський також сказав, що впевнений – росіяни все ще не позбулись своїх загарбницьких бажань.

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