Йому недовго залишилось, – Зеленський пророкує швидке закінчення влади Путіна

У суспільстві вже ширяться чутки про те, що влада у Росії не належить Путіну. Фактично скоро правлінню бункерного диктатора прийде кінець.

Таку думку озвучив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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Президент України заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну доведеться шукати вихід, коли Збройні сили України дійдуть до тимчасово окупованого Криму. Він додав, що через це підтримка Путіна серед російського суспільства буде зменшуватися.

Він буде змушений розв'язувати внутрішні питання. Я в цьому впевнений. А у нас мотивація буде тільки збільшуватися,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що коли ЗСУ будуть на адміністративних кордонах Криму, кремлівському диктатору доведеться шукати якийсь вихід.

"Повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, то його підтримка буде зменшена, його оточення буде тиснути на нього, щоб знайти вихід. І йому доведеться знаходити його. Не довго залишилось", – додав він.

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