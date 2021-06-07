Зеленський просить Раду схвалити антикорупційну стратегію

Президент Володимир Зеленський попросив парламент схвалити антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Вона складається з 5 принципів.

В Україні протягом останніх 4 років не було антикорупційної стратегії. Про це Зеленський заявив під час антикорупційного форуму.

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Тому, на думку президента, депутатам слід прийняти проєкт про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки.

Вона (антикорупційна стратегія – 24 канал) має містити 5 головних принципів,

– сказав Зеленський.

Про які принципи мовиться

оптимізація функцій держорганів влади,

цифрова трансформація, відкриття даних,

зручні та законні сервіси,

невідворотне покарання за корупційні правопорушення,

нетерпимість суспільства до корупції.

Що відомо про антикорупційну стратегію

Зауважимо, що ще у листопаді 2021 року Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про засади державної антикорупційної політики.

Ініціатива передбачає, що НАЗК має розробити проєкт антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня.

Стратегія передбачає зниження загального рівня толерування корупції в Україні.

Вона включає оновлення стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції та забезпечення належної організаційної та фінансової основи для дій з її виконання.

Детальніше Рада підтримала урядову антикорупційну стратегію: що вона передбачає