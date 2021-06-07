Зеленський просить Раду схвалити антикорупційну стратегію

7 червня 2021 , 12:29
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Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський попросив парламент схвалити антикорупційну стратегію, яку підготував уряд. Вона складається з 5 принципів.

В Україні протягом останніх 4 років не було антикорупційної стратегії. Про це Зеленський заявив під час антикорупційного форуму.

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Тому, на думку президента, депутатам слід прийняти проєкт про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки.

Вона (антикорупційна стратегія – 24 канал) має містити 5 головних принципів,
– сказав Зеленський.

Про які принципи мовиться

  • оптимізація функцій держорганів влади,
  • цифрова трансформація, відкриття даних,
  • зручні та законні сервіси,
  • невідворотне покарання за корупційні правопорушення,
  • нетерпимість суспільства до корупції.

Що відомо про антикорупційну стратегію

  • Зауважимо, що ще у листопаді 2021 року Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про засади державної антикорупційної політики.
  • Ініціатива передбачає, що НАЗК має розробити проєкт антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня.
  • Стратегія передбачає зниження загального рівня толерування корупції в Україні.
  • Вона включає оновлення стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції та забезпечення належної організаційної та фінансової основи для дій з її виконання.

Детальніше Рада підтримала урядову антикорупційну стратегію: що вона передбачає

Автор: Ольга Музика