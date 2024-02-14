Фронт потребує швидкої реакції на виклики, – Зеленський провів нараду щодо ОПК
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський зустрівся з військовими, а також з представниками уряду та оборонно-промислового комплексу. Президент дав важливе доручення.
Володимир Зеленський провів нараду у середу, 14 лютого. Метою обговорення було надання українським захисникам нової та сучасної зброї проти розвідувальних дронів росіян.
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Що сказав президент
Зеленський у своїх соцмережах зауважив, що дрони типу "Орлан" або ZALA над лінією фронту є "очами" для російської артилерії та ударних БпЛА.
В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження,
– зауважив глава держави.
Український лідер провів нараду: відео Володимира Зеленського
Президент доручив створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Це дозволить виробникам знати точні потреби фронту, а українській армії – виробничі можливості по всіх регіонах.
Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози,
– додав Зеленський.
Український лідер закликав робити все задля захисту життя українських воїнів. Адже це найголовніше, що у нас є на полі бою.
Дрони відіграють важливу роль у війні
- В одному з інтерв'ю Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що завдяки дронам російсько-українська війна переходить у нову стадію. Україна та держава-терорист все частіше та більше застосовують БпЛА.
- За його словами, безпілотники тепер дозволяють командирам бачити всю картину бойових дій та навіть набагато більше. Адже ці дрони фактично переміщуються по всій смузі бойових дій.
- Сирський наголосив, що ця повномасштабна війна значно підвищує значення технологічного прогресу у Збройних Силах і в самому процесі боротьби.