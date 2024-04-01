Зеленський провів тригодинну нараду щодо дронів: які рішення ухвалили
Джерело:Володимир Зеленьский
Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями, яка була спрямована на уточнення та деталізацію планів на поточний рік щодо різних типів БпЛА. Мовиться про FPV-дрони, бомбардувальники, розвідники, а також далекобійні дрони для спеціальних завдань.
В ході наради також обговорювалися питання забезпечення гнучкості оборонно-промислового комплексу. Президент зазначив, що враховуючи те, що потреби на фронті постійно змінюються, наші виробники мають вчасно реагувати на них.
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Основне питання – виробництво БпЛА
У понеділок, 21 березня, Зеленський провів майже тригодинну нараду із військовими та урядовцями. Вона була присвячена стратегічному плануванню в галузі виробництва безпілотників.
Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань,
– розповів президент.
Враховуючи постійні зміни в потребах на фронті, також обговорили питання забезпечення гнучкості оборонно-промислового комплексу, адже виробники повинні бути готові швидко реагувати і бути готовими до змін.
Президент також розповів, що прийняті важливі рішення, які спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Окрім того, розглядалося питання реалізації проекту з побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту наших військових і техніки від російських безпілотників.
"Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", – зазначив Зеленський.
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