Зеленський поговорив з Макроном про розблокування нормандського формату

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики обговорили нормандський формат та скоординували подальші кроки.

Про деталі розмови глава держави розповів у соцмережах. Головною темою розмови було розблокування нормандського формату та роботи Тристоронньої контактної групи.

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Макрон та Зеленський узгодили спільні кроки

Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв,

– повідомив Зеленський.

Також президент України подякував главі Франції за позитивну оцінку поточних українських реформ.

Раніше Макрон заявив, що Європа має гарантувати безпеку України

Зазначимо, що лише напередодні Макрон заявив, що США та Європа мають гарантувати безпеку Україні. Президент Франції подякував главі Білого дому за координацію зусиль з європейськими партнерами. Мовиться про розмови до і після перемовин Байдена з Путіним.

! На думку Макрона, нормандський формат залишається важливим для врегулювання конфлікту на Донбасі. Політик вважає, що цей процес потребує перезавантаження.

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Напередодні Зеленський говорив з Байденом: коротко

Президент України поспілкувався з главою Білого дому ввечері 9 грудня.

Розмова Байдена та Зеленського тривала півтори години.

Американський президент висловив занепокоєність щодо дій Росії поблизу українського кордону.

Байден наголосив, що жодних рішень про Україну без України ухвалювати не будуть.

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Текст публікації президента Зеленського:

Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ.