Зеленський провів селектор щодо блокування на польському кордоні

Президент України провів селектор. Окрім щоденних тем, обговорювалось гостре питання блокування на польському кордоні.

Володимир Зеленський розповів, що Україна визначила свої наступні кроки щодо ситуації на кордоні з Польщею.

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Україна визначила свої дії щодо ситуації на польському кордоні

Президент повідомив, що під час селектора обговорив питання блокування польсько-українського кордону з урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим та Миколою Сольським.

Детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко,

– сказав президент.

Він уточнив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати. Володимир Зеленський також висловив вдячність за чітку позицію Європейській комісії.

Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути,

– додав глава держави.

Окрім цього питання, Зеленський заслухав детальну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання на фронт: боєприпасів, зброї, систем РЕБ та дронів.

Також з доповіддю виступив Головком Олександр Сирський щодо ситуації по напрямках. Традиційно були й зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.

На додачу під час селектора обговорили ситуацію в регіонах. Важливі теми, які підіймалися: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об'єктів у прифронтових та прикордонних областях.

Україна та Польща ведуть перемовини

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак визнав, що українська продукція, на яку накладене ембарго, не потрапляє на польський ринок, однак вона витісняє польську продукцію з німецького ринку, через що агросектор країни зазнає збитків.

Він також повідомив, що 21 лютого міністр сільського господарства Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським. Колодзейчак заявив, що якщо Україна не піде на поступки, то Польща буде змушена посилити обмеження на імпорт українських товарів.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольский 20 лютого засудив форми протесту польських протестувальників, які вони чинять на польсько-українському кордоні. Він також заявив, що перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу "неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям".

Під час національного телемарафону він уточнив, що Мінагрополітики веде постійні переговори з польським аграрним міністерством для вирішення ситуації на кордоні. За його словами, на рівні міністрів є постійні діалоги. Також є комунікація на рівні керівників урядів двох країн – України та Польщі.