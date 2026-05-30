ППО, дрони та енергетика: Зеленський провів спецнараду щодо майбутніх переговорів

Зеленський провів спеціальну нараду, присвячену подальшим крокам у дипломатії, обороні та гуманітарних питаннях. У фокусі – постачання ППО, розвиток виробництва дронів і нові міжнародні домовленості.

Президент обговорив подальші кроки з керівниками Міненерго, ОП та секретарем РНБО. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що говорили під час наради?

Спеціальна нарада була присвячена визначенню подальших кроків у сфері дипломатії, безпеки та гуманітарної взаємодії. Основну увагу було зосереджено на координації з міжнародними партнерами та реалізації чинних домовленостей. За підсумками обговорення, майже щоденно триває комунікація з представниками США та європейських країн.

Зеленський зазначив, що окремо проаналізовано поточний стан постачання систем протиповітряної оборони та виконання вже досягнутих угод. Серед пріоритетів на найближчий період визначено посилення спроможностей проти балістичних загроз, укладання двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також просування ініціативи Drone Deal з Європейським Союзом. Також готуються нові міжнародні зустрічі у різних форматах.

Окремо під час наради наголосили на необхідності продовження гуманітарного напрямку, зокрема обмінів, про які вже досягнуто домовленостей. Для цього доручено активізувати контакти з партнерами, здатними сприяти відповідним процесам.

Крім того, очікується підготовка нових рішень на підтримку України, зокрема у сфері енергетичної інфраструктури, деталі яких наразі фіналізуються.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговорний процес між Україною, Росією та США наразі фактично поставлений "на паузу". За його словами, цей формат досяг межі своєї результативності, а подальший прогрес можливий лише за умови переходу до зустрічей на рівні лідерів.

Він наголосив, що Україна має напрацьовані пропозиції для мирного врегулювання, однак Росія не демонструє готовності до конструктивного діалогу та продовжує висувати неприйнятні вимоги. Київ, своєю чергою, чітко заявляє про незмінність позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності.

Сибіга також підкреслив, що припинення бойових дій на лінії зіткнення могло б стати першим кроком до ширших переговорів. Водночас Україна закликає Європейський Союз активніше долучатися до дипломатичного процесу та підтримує ідею оновлення форматів перемовин, щоб надати їм нової динаміки.