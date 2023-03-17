Бої у найгарячіших точках та плани ворога: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський 17 березня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, обговорювали перебіг бойових дій на найскладніших ділянках фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував Зеленського про загальну ситуацію на фронті. Своєю чергою, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на своїх напрямках.

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Зеленський провів чергове засідання Ставки

Члени Ставки окремо зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії російських окупантів у близькій і середньостроковій перспективі.

Окрім того, учасників засідання поінформували про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також вони розглянули актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення. У засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак,

начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов,

командувачі родів військ та оперативних напрямків,

члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Як Ллойд Остін оцінює оборону Бахмута

Очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно заявив, що в районі Бахмута українці зробили щось надзвичайне. Російські окупанти намагаються захопити місто вже 7 місяців. Проте їм не вдалося досягнути успіху завдяки старанням воїнів ЗСУ.

Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він залучений конкретно у прийнятті рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони. Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно,

– наголосив Остін.

Він підсумував, що саме українці ухвалюватимуть рішення, де їм залишатися та як довго вести оборону. Штати підтримають будь-яке рішення Зеленського.