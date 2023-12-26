Збільшення виробництва дронів та боєприпасів: Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ній переважно обговорювали планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки.

За словами президента, Україна має стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах. Перед цим Зеленський обіцяв в 2024 році виробити в нашій країні мільйон дронів.

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Що говорили на засіданні Ставки

Доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу. Розподіл замовлень, збільшення кількості виробників. Нині вже сотні компаній залучені в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів,

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Президент запевнив, що контрактування й бюджет забезпечують.

За словами президента, окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах,

– запевнив Зеленський.

За його словами, як завжди, були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті. Зокрема, були конкретні позиції та потреби.

Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною.

"Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", – пообіцяв президент.

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