Сирський доповів Зеленському про просування у Росії, на Ставці обговорювали обмін полоненими

Президент провів Ставку, на якій обговорили нагальні питання. Зокрема, головком Сирський доповів про хід Курської операції та ситуацію на інших напрямках фронту.

Так, Олександр Сирський розповів, що обстановка на Сході та Півдні України залишається складною, але контрольованою. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування ворога в напрямку Торецька та Покровська.

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На Курщині є просування вперед

Також генерал доповів про перебіг Курської операції. За його словами, там є просування. Від сил противника було зачищено Суджу та інші три населені пункти. Для підтримки правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних Україні територіях Курської області створено військову комендатуру. Її очолив генерал Едуард Москальов.

За добу ЗСУ просунулися на 1,5 кілометра. Під контролем України перебувають 82 населених пункти, площа у розмірі 1150 кілометрів квадратних.

Обмін полоненими

Президент Зеленський розповів, що на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Він зазначив, що є багато делікатних деталей щодо формування списків та співпраці із партнерами.

Я доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. А також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Все буде представлено на брифінгу,

– заявив глава держави.

Нагадаємо, що омбудсменка Росії зініціювала розмову з Лубінцем через російських полонених із Курської області.