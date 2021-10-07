Зеленський провів суттєві ротації в дипломатичному корпусі

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів одразу в шести різних країнах. Мовиться про держави Африки й Латинської Америки.

Крім того, президент звільнив п'ятьох українських послів. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.

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Нові призначення

Що цікаво, послами в шести країнах Африки й Північної Америки стануть дипломати, які вже працюють послами. Тепер вони працюватимуть за сумісництвом у кількох країнах одночасно:

Андрій Праведник – посол у Республіці Кенія призначений також послом у Республіці Руанда .

призначений також послом у . Валерій Кірдоду – посол у Федеративній Республіці Нігерія призначений за сумісництвом послом у Республіці Камерун .

призначений за сумісництвом послом у . Оксана Драмарецька – пані посол у Мексиканських Сполучених Штатах очолюватиме дипломатичні місії в Республіці Панама, у Белізі, Республіці Гватемала й Республіці Коста-Рика.

Звільнення від Зеленського: