Зеленський провів суттєві ротації в дипломатичному корпусі

7 жовтня 2021 , 03:48
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Джерело:

Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів одразу в шести різних країнах. Мовиться про держави Африки й Латинської Америки.

Крім того, президент звільнив п'ятьох українських послів. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.

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Нові призначення

Що цікаво, послами в шести країнах Африки й Північної Америки стануть дипломати, які вже працюють послами. Тепер вони працюватимуть за сумісництвом у кількох країнах одночасно:

  • Андрій Праведник – посол у Республіці Кенія призначений також послом у Республіці Руанда.
  • Валерій Кірдоду – посол у Федеративній Республіці Нігерія призначений за сумісництвом послом у Республіці Камерун.
  • Оксана Драмарецька – пані посол у Мексиканських Сполучених Штатах очолюватиме дипломатичні місії в Республіці Панама, у БелізіРеспубліці Гватемала й Республіці Коста-Рика.

Звільнення від Зеленського:

  • Ростислав Троненко – більше не буде послом у Федеративній Республіці Бразилія.
  • Василь Серватюк – звільнений з посади посла в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан.
  • Євген Микитенко – більше не очолюватиме дипмісію в Арабській Республіці Єгипет.
  • Володимир Яценківський – звільнений з посла в Литовській Республіці.
  • Іван Кулеби – перестав працювати послом у Республіці Вірменія.
Автор: Василь Денисюк