Зеленський провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем: про що говорили
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 5 лютого поспілкувався телефоном з Шарлем Мішелем. Говорили про деескалацію конфлікту з Росією.
На сторінці президента у мережі йдеться про те, що він обговорив з главою Європейської ради поточну ситуацію щодо України.
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Деталі розмови Зеленського та Мішеля
Зокрема, сторони поспілкувалися щодо ескалації, яка нависає зі сторони Росії, в межах усіх наявних форматів.
Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах,
– зазначив Зеленський.
Також глава держави подякував Євросоюзу за незмінну підтримку.
В ЄС підготували санкції проти Росії: що відомо
- Євросоюз підготував пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну. Вони передбачатимуть обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема, техніки.
- Санкції не оминуть також і російський газопровід "Північний потік-2".
- Крім того, обмеження можуть серйозно зачепити близьке оточення Володимира Путіна й олігархів.
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Текст допису Володимира Зеленського:
Провів телефонну розмову з президентом Євроради. Обговорили поточну ситуацію навколо та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний за незмінну підтримку.